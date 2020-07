Warum der Eurokurs im US-Handel schwächelt

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Geschäft noch auf den höchsten Stand seit etwa vier Monaten gestiegen war und in der Spitze 1,1452 US-Dollar gekostet hatte, notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1404 Dollar.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1444 (Dienstag: 1,1375) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8738 (0,8791) Euro.

Der als globale Reservewährung geltende Dollar war zunächst durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten belastet worden. Dort sorgte im frühen Handel die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus für Auftrieb. Als jedoch der Schwung an der Wall Street deutlich nachließ, nahm auch der Dollar wieder gegenüber dem Euro Fahrt auf.

Fachleute sehen derweil generell Hinweise, dass der Dollar zunehmend unter der sich zuspitzenden Corona-Krise in den Vereinigten Staaten leidet. "Was ein Markt so gar nicht mag, sind Krisenherde oder Unsicherheitsfaktoren, die außer Kontrolle scheinen", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

