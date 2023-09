Webinar: Bitcoin und ESG. Hier anmelden!

Deutsche Digital Assets

Ist Bitcoin das perfekte Beispiel für eine ESG-Investition?

In diesem Webinar werden wir alle ESG-Aspekte von Bitcoin erläutern, die vorherrschenden Missverständnisse über den Energieverbrauch im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Mining ansprechen und uns auf die neuesten Erkenntnisse aus der umfassenden Studie "ESG Aspects of Cryptoassets" von DDA konzentrieren.

Nehmen Sie an diesem spannenden Webinar teil und erfahren Sie, warum Krypto-Assets ESG-freundlicher sind als häufig angenommen, und entdecken Sie mit unseren Experten die tatsächlichen ESG-Auswirkungen von Bitcoin.

SPRECHER:

André Dragosch, Leiter der Forschung bei Deutsche Digital Assets

Dominik Poiger, CFA, Chief Product Officer bei Deutsche Digital Assets

AGENDA:

14:00 - 14:45 Uhr CET - Einführung und Panel-Diskussion

14:45 - 15:00 Uhr CET - Fragen und Antworten

Die Webinar-Reihe DDA Crypto Market Intelligence bringt DDA-Experten und angesehene Vordenker aus der Branche zusammen, um aktuelle Markteinblicke und einen Überblick über den aktuellen Stand des Kryptomarktes und die Makrolandschaft zu geben, einschließlich Preisbewegungen, Marktstimmung, Fondsströme, On-Chain-Analysen, Trends bei verschiedenen Kryptowährungen und die neuesten Entwicklungen im Kryptobereich.

Über Deutsche Digital Assets

Die Deutsche Digital Assets ist der vertrauenswürdige One-Stop-Shop für Anleger, die auf einfache und sichere Art und Weise in Krypto-Assets investieren wollen. Wir bieten eine Reihe von Krypto-Anlageprodukten und maßgeschneiderten Lösungen an, die von passiven bis hin zu aktiv verwalteten Strategien reichen, sowie White-Labeling-Dienstleistungen für Vermögensverwalter. DDA beseitigt die technischen Hürden bei Krypto Investments, indem wir Anlegern klassische Anlageprodukte zu branchenführend niedrigen Kosten anbieten. Die Kombination aus modernster Technologie, innovativen Anlageprodukten und kompromissloser Professionalität macht DDA zum Vorreiter in der Verwaltung von Krypto Assets.