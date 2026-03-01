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Vor Fed-Zinsentscheid: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

18.03.26 08:55 Uhr
Devisenmarkt ruhig: Euro verharrt vor Fed-Zinsentscheid | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wenig verändert.

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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1534 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage sind damit vorerst gestoppt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse in den USA, die am Abend auf dem Programm stehen. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld nicht verändern wird. Der Leitzins dürfte demnach weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben.

Die Investoren haben vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung im Blick. Außerdem stehen Projektionen der Fed-Mitglieder zur künftigen Zinsentwicklung, zur Wirtschaftsleistung und zur Inflation im Mittelpunkt des Interesses.

Bis zur Zinsentscheidung werden in den USA noch Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag stehen Daten zum Auftragseingang und zur Entwicklung der Erzeugerpreise an. Allerdings werden die Erzeugerpreise für Februar veröffentlicht. Sie zeigen damit die Entwicklung vor dem deutlichen Anstieg der Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com