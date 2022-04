Deshalb bewegt sich der Euro nur wenig

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,0812 Dollar gefallen und hatte sich dadurch dem Tief von Anfang März bei 1,0806 Dollar genähert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0861 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag hatten die Verbraucherpreise aus den USA den Dollar nur vorübergehend belastet. Die Inflationsrate stieg zwar im März mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 1981. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, legte jedoch weniger als erwartet zu.

Im Moment befinde sich der Eurokurs im Spannungsfeld zwischen Eskalationsängsten, die den Euro belasteten, und Rezessionsängsten, die Abwärtsdruck auf den Dollar ausüben können, schrieb Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank. "Da aber gerade jetzt wieder die Eskalationsängste im Ukraine-Konflikt überwiegen, die für den Markt realer und zeitlich 'näher' sind, steht der Euro wieder stärker unter Druck."

/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen.studio / Shutterstock.com, Denis Vrublevski / Shutterstock.com