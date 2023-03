Krypto News: Die fünf besten Coins, die man jetzt im Crash kaufen könnte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Stunden sehen wir im digitalen Währungsmarkt einen Flash Crash. Der breite Markt notiert aktuell rund 5 % im Minus. Bitcoin und Ethereum korrigieren ungefähr im Marktdurchschnitt, während Cardano aktuell in der Top 10 der größte Verlierer mit einem Minus von 7,5 % ist. Besonders dramatisch fallen die Kursverluste bei Token wie DYDX und AGIX aus, die eigentlich in den vergangenen sieben Tagen den breiten Markt outperformten.

Ursächlich für die negative Stimmung am Kryptomarkt, die den heutigen Flash-Crash bedingte, dürfte insbesondere die Angst vor einer zunehmenden Regulierung in den USA sein. Innerhalb von weniger als einer Stunde wurde massiv Kapital abgezogen.

JUST IN: $185 million has been liquidated from the #crypto market in the past 45 minutes. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 3, 2023

Der massive Dump, bei welchem der Bitcoin Kurs innerhalb weniger Minuten um über 1000 $ fiel, bevor eine kleinere Konsolidierung rund um 22.250 $ voranschreitet, kommt jedoch zu später Stunde, sodass die Schuldigen nicht unbedingt in den USA sitzen müssen. Währenddessen notieren die Aktienmärkte in Asien, namentlich beispielsweise der Hang Seng mit 0,5 %, tendenziell fester. Doch die Ursachenforschung ist nach wenigen Minuten immer noch müßig. Im Laufe des heutigen Tages werden wir hier mehr valide Informationen erhalten, um den Status quo und die kurzfristigen Auswirkungen näher zu beurteilen.

Erste Krypto-Fans rufen direkt zum Kaufen auf. Doch kurzfristig kann es natürlich noch weiter nach unten gehen. Der Bärenmarkt könnte zurück sein, obgleich sich die aktuelle Kursentwicklung gar nicht so dramatisch darstellt, wenn man einen Schritt zurück macht und den Chart in Ruhe betrachtet.

Fünf Kryptowährungen, die man jetzt im Krypto Crash kaufen kann

Ganz gleich, welche Ursache für den nächsten Flash Crash verantwortlich ist – Kryptowährungen bleiben langfristig hervorragend positioniert. Doch welche Kryptos könnte man jetzt im Crash kaufen?

Bitcoin

Der obige Chart zeigte bereits, dass in den letzten Wochen Rücksetzer vermehrt gekauft wurden. Trotz 5 % Crash am heutigen Tag hat sich der Bitcoin Kurs im laufenden Jahr um 35 % erholt. Sorgen sind zunächst unbegründet, Rücksetzer waren zuletzt eben auch Kaufchancen. Mit dem jüngsten Dip konnte sich der Bitcoin Kurs vorerst rund um das Unterstützungsniveau bei 22.310 $ fangen. Hier sollten die Bullen das Kursniveau verteidigen, um einen weiteren Rücksetzer bis auf 22.000 $ zu vermeiden. Langfristig wird die Krypto-Regulierung den Bitcoin nicht aufhalten. Darüber hinaus ist selbst die SEC der Auffassung, dass der Bitcoin eben kein Securities ist, das der Aufsicht unterfällt. Wer in schweren Marktphasen ein „stabiles“ Basis-Investment sucht, wird beim Bitcoin auch im März 2023 fündig.

Ethereum

Auch der Ethereum Kurs fiel in den letzten 24 Stunden um rund 5 % und wird aktuell bei 1565 $ gehandelt. Die zweitwertvollste Kryptowährung korreliert in den letzten Tagen stark mit dem Bitcoin. Beide Kryptowährungen, die kumuliert über 60 % der globalen Krypto-Marktkapitalisierung ausmachen, bewegen sich nahezu im Einklang. Doch auch Ethereum fungiert weiterhin als Basis-Investment für Krypto-Anleger, insbesondere dank der führenden Marktstellung rund um Smart Contracts, DeFi oder Non Fungible Token. Eine flächendeckende Krypto-Adoption wird zweifelsfrei den Ether Kurs antreiben. Erst recht, wenn man das bevorstehende Shanghai-Upgrade betrachtet, das ETH-Staking noch beliebter machen dürfte. Auch ein Blick auf die aktuelle Deflation, die den Total Supply auf ein All-Time-Low nach dem Merge treibt, dürfte sich mittelfristig positiv auf die Ethereum Kurs Prognose auswirken.

Polygon

Die dritte Kryptowährung aus der Top 10 ist Polygon (MATIC). Denn Polygon (MATIC) erlebte zwar in der vergangenen Woche eine deutliche Underperformance des breiten Markts. Während MATIC heute um rund 5,5 % fällt, belaufen sich die Verluste in der letzten Woche auf fast 15 %. Dennoch konnte Polygon in den letzten Wochen und Monaten einen deutlich besseren Newsflow als viele andere Coins generieren. Mittlerweile befindet man sich auf Platz 8 des digitalen Währungsmarkts, doch auch Cardano rückt zunehmend in Reichweite. Das zkEVM-Update, überdurchschnittliches Wachstum, namhafte Partner und eine starke Entwickleraktivität bleiben weiterhin charakteristisch für die Layer-2.

Aktuell wird Polygon (MATIC) bei rund 1,15 $ gehandelt. Nun könnte sich der Kurs beim 50er Fib Retracement im 4-Stunden-Chart stabilisieren und eine erste Gegenbewegung einleiten. Unterstützt wird diese Vermutung von einem Relative Strength Indikator, der sich zunehmend dem überverkauften Zustand nähert.

Fight Out

Zugegebenermaßen etwas spekulativer sind die beiden letzten Kryptos. Doch hier könnten kurzfristig eben auch die größten Chancen lauern. Denn Fight Out befindet sich als innovativer Move-2-Earn-Coin gerade im Presale und konnte mittlerweile über 5 Millionen $ einsammeln. Die fixe Preisstaffelung in Presale minimiert die Downside. Denn alle 12 Stunden wird der Preis linear angehoben. Aktuell können Investoren FGHT Token für 0,02602 $ akkumulieren. Am Ende des Vorverkaufs wird der Fitness Token 0,0333 $ kosten.

Ergo können sich die Früh-Investoren einen attraktiven Puffer verschaffen, bevor der öffentliche Handel den Preis bestimmt. Im Anschluss bleibt massives Kurspotenzial vorhanden, wenn man Fight Out dank zukunftsträchtiger Kombination aus Metaverse, Web3, digitalen Avataren und High-End-Fitnessstudios den Eintritt in den Massenmarkt zutraut.

C+Charge

Ein weiterer Kandidat aus dem Segment der Krypto-Presales ist C+Charge. Auch hier erwarten die Investoren in den nächsten Wochen noch deutliche Preisanhebungen, sodass man ohne potenzielle Rücksetzer von einem steigenden Preis vor ICO profitiert. Noch rund fünf Tage haben Investoren Zeit, sich den nativen BEP-20-Token CCHG in der fünften Vorverkaufsphase zu sichern, bevor der Preis wieder angehoben wird.

C+Charge möchte mit einem innovativen Konzept die E-Mobilität verbreiten und damit einen Beitrag zu effektivem Klimaschutz leisten. Hier hat man sich den fragmentierten Markt für Ladesäulen auserkoren, um eine hohe Transparenz und Zugänglichkeit zu gewährleisten, die maßgeblich für die Adoption sein dürfte. Erste Partnerschaften mit Flowcarbon oder Perfect Solutions Turkey zeigen das Potenzial. Die Integration von Emissionsgutschriften könnte die Nachfrage antreiben, da C+Charge für Nutzer noch lukrativer wird.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.