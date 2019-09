HTC und Alibaba investieren in Blockchain-Unternehmen Bitmark

• Bitmark steht für digitale Datensicherung• Alibaba und HTC steigen als Investoren in das Netzwerk ein• Expansionspläne sehen Ausbau und Optimierung der Software vor

Digitales Eigentum wird definiert und gesichert

Bitmark ist ein taiwanesisches Unternehmen für Blockchain-Sicherheit und digitales Eigentumsrecht. Es definiert digitales Eigentum, schützt dieses und macht es letztendlich wirtschaftlich veräußerbar und teilbar. Der Konzern beschreibt sich selbst als System zur Bestimmung von Eigentum und Werten.

Allgemein sichert das Unternehmen jegliche Form von digitalen Gütern, darunter befinden sich auch digitale Kunstwerke, Musikrechte auf Streaming-Plattformen und Kryptowährungen.

Bitmark sammelt 3 Millionen US-Dollar Kapital

In einer Finanzierungsrunde konnte das Blockchain-Unternehmen am 3. September 2019 finanzstarke Investoren gewinnen. Die Technologiekonzerne HTC und Alibaba investierten insgesamt 3 Millionen US-Dollar in das Startup. Zusätzlich waren die Digital Currency Group und WI Harper an der Finanzierungsrunde Serie A beteiligt. Bitmark will das erhaltene Kapital in die Expansion des Marketings und die Ausweitung des Vertriebes investieren, zudem steht die langfristige Optimierung der Software auf der Agenda.

Zuvor hat Bitmark bereits mit dem größten asiatischen Musiknetzwerk KKBOX gemeinsam gearbeitet und die Rechte der digital abspielbaren Musik definiert und gesichert. Aber nicht nur rein-technologische Unternehmen nutzen das System von Bitmark, auch die University of California und der Pharmakonzern Pfizer greifen unter anderem auf die Dienste des taiwanesischen Konzerns zurück.

Digitale Eigentumsrechte stellen fehlendes Bindeglied dar

Das Unternehmen vereint die moderne Welt der Technologie mit etablierter Sicherheit. In dem Weltmarkt der digitalen Güter sind "Digitale Eigentumsrechte […] das fehlende Glied, mit dem das Internet eine weitaus integrativere Wirtschaft ermöglicht", äußerte Bitmarks CEO Sean Moss-Pultz. Er führte aus, dass die starke finanzielle Unterstützung der Investoren dem Unternehmen weiterhelfen werde, dessen Visionen im vollen Umfang umsetzen zu können.

Auch HTC betrachtet die Zusammenarbeit als Schritt in die Zukunft und sieht die Blockchain-Technologie von Bitmark als Grundlage, "die Macht wieder in die Hände der Endnutzer auf der ganzen Welt zu legen.", so ein Sprecher des Unternehmens. Zudem sei die Sicherung der digitalen Eigentumsrechte "ein […] wichtiger Schritt für das Wachstum des Blockchain-Ökosystems […]".

Das Netzwerk des taiwanesischen Unternehmens verbucht bereits knapp eine Million Mitglieder, durch den kürzlich erfahrenen Kapitalgewinn und die damit verbundenen Expansionspläne lässt sich ein entsprechendes Wachstum des Netzwerks vermuten.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dencg / Shutterstock.com