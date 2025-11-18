DAX23.334 -1,1%Est505.576 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.043 -0,1%
Nach jüngsten Verlusten

Deshalb stabilisiert sich der Euro

18.11.25 09:37 Uhr
Darum bewegt sich der Euro nur wenig

Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert.

Am Dienstagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1603 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorband. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1593 Dollar festgesetzt.

Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands in den USA werden nach und nach zahlreiche Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden wieder erhoben werden. Marktteilnehmer warteten mit Spannung insbesondere auf Zahlen zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die Jobdaten stehen am Donnerstag auf dem Programm und wirken sich stark auf die Geldpolitik der Notenbank aus.

"Es gibt derzeit einen gewissen Zielkonflikt zwischen dem Erreichen von Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung", betonten die Helaba-Experten. Infolgedessen seien sich die Notenbank-Mitglieder nicht einig darüber, ob bereits im Dezember eine weitere Zinssenkung vonnöten ist oder besser eine abwartende Haltung eingenommen werden sollte. Am Markt wird aktuell mit einer knappen Mehrheit mit einer Beibehaltung der aktuellen Leitzins-Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent gerechnet, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

/la/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

