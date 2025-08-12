DAX24.173 +0,6%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1708 +0,3%Öl66,02 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Ruhiger Tag erwartet

Darum steigt der Euro zum Dollar weiter an

13.08.25 08:35 Uhr
Euro Dollar Kurs: Aufwärtsbewegung des Eurokurs setzt sich fort | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft.

Im Vergleich zum Dienstag hielten sich das Plus aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1685 Dollar gehandelt.

Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Nach wie vor zeigen die höheren US-Zölle wenig Wirkung auf die Preisentwicklung. Nach Einschätzung von Analysten des Bankhauses Metzler haben die Inflationsdaten für Juli "einen Zinsschnitt der Fed im September nun praktisch zementiert".

Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen kaum wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

