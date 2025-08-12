Ruhiger Tag erwartet

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft.

Im Vergleich zum Dienstag hielten sich das Plus aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1685 Dollar gehandelt.

Wer­bung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Nach wie vor zeigen die höheren US-Zölle wenig Wirkung auf die Preisentwicklung. Nach Einschätzung von Analysten des Bankhauses Metzler haben die Inflationsdaten für Juli "einen Zinsschnitt der Fed im September nun praktisch zementiert".

Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen kaum wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)