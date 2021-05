Musk lässt Twitter abstimmen: Teslas bald mit Dogecoin bezahlbar?

• Musk widmet sich erneut verstärkt dem Dogecoin• Neue Twitter-Umfrage mit unklarem Ziel• Teslas bald mit Dogecoin bezahlbar?Wer ein Elektroauto aus dem Hause Tesla kauft, kann dafür entweder Fiat-Geld auf den Tisch legen oder aber sein neues Fahrzeug mit Bitcoin bezahlen . Das kündigte Tesla-Chef Elon Musk vor wenigen Wochen auf Twitter an.

You can now buy a Tesla with Bitcoin - Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Auch Tesla selbst hält ein großes Bitcoin-Paket, einen Teil davon hat der Elektroautobauer kurz vor der Vorlage der jüngsten Quartalsbilanz allerdings bereits liquidiert, was Musk den Vorwurf einbrachte, er habe den Bitcoin-Preis nur gepusht, um selbst davon profitieren zu können.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Teslas bald mit Doge bezahlbar?

Weitaus deutlicher als für die größte Kryptowährung Bitcoin sprach sich Elon Musk in den vergangenen Wochen und Monaten aber für einen anderen digitalen Coin aus: Den Doge. Immer wieder veröffentlichte er auf Twitter Kommentare zu der digitalen Währung, immer wieder reagierte der Dogecoin darauf mit deutlichen Preisausschlägen. Am Sonntag sorgte ein Musk-Tweet einmal mehr für Furore, als der Tesla-Chef ankündigte, dass sein Raumfahrtunternehmen SpaceX 2022 einen Satelliten namens Doge-1 zum Mond schicken werde - "Mission durch Doge bezahlt, erstes Krypto im All, erstes Meme im All", schrieb er.

Am Dienstag legte er nach und veröffentlichte eine überraschende Umfrage auf Twitter, in der er die Community abstimmen ließ: "Wollt Ihr, dass Tesla Doge akzeptiert?"

Do you want Tesla to accept Doge? - Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

Rund 3,8 Millionen Stimmen wurden abgegeben und die überwiegende Mehrheit der Musk-Community auf Twitter - mehr als 78 Prozent der Umfrageteilnehmer - sprachen sich dafür aus, dass Teslas künftig mit dem ursprünglich als Spaßwährung konzipierten Dogecoin bezahlt werden können.

Der Dogecoin hat einmal mehr direkt auf Musk-Kommentare reagiert und kostet inzwischen wieder 0,5073 US-Dollar, nachdem der Preis infolge eines Musk-Auftrittes bei der US-Sendung "Saturday Night Live" zunächst deutlich eingebrochen war. Sein Rekordhoch hatte der Dogecoin - ebenfalls infolge eines Musk-Kommentars - nur wenige Tage zuvor bei 0,73 US-Dollar markiert. Noch vor rund einem Jahr war der Dogecoin-Preis bei 0,002 US-Dollar vor sich hin gedümpelt, inzwischen ist die Kryptowährung nach Marktkapitalisierung die Nummer Vier hinter Bitcoin, Ethereum und dem Binance Coin.

Welche Ambitionen wirklich hinter dem offensichtlichen Hype der Internetwährung stehen und ob sich Elon Musk an die Ergebnisse seiner eigenen Twitter-Umfrage gebunden fühlt und man tatsächlich bald für Dogecoin einen Tesla bekommt, bleibt allerdings abzuwarten.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Kovac / Kontributor / Getty Images, CKA / Shutterstock.com