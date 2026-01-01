DAX25.375 -0,1%Est506.025 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +1,9%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1670 ±0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar
TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Preisdaten

Waurm sich der Euro zum Dollar kaum bewegt

13.01.26 10:10 Uhr
Darum bewegt sich der Euro zum Dollar nur wenig | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1663 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. "Die größte Aufmerksamkeit wird heute wohl den US-Verbraucherpreisen zum Ende des Jahres 2025 zuteilwerden", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed.

Zuletzt war der Streit um die Unabhängigkeit der Fed eskaliert. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück.

Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank ist für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses entscheidend, ob die Finanzmärkte nach den Angriffen der US-Regierung auf die Unabhängigkeit der Fed noch an geldpolitische Reaktionen auf eine zu hohe Inflation glauben, oder nicht. In den USA liegt die Inflation derzeit über dem angepeilten Ziel der Notenbank Fed von zwei Prozent. Am Markt wird mit einer Jahresrate von 2,7 Prozent im Dezember gerechnet.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com