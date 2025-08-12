DAX23.932 ±0,0%ESt505.276 +0,3%Top 10 Crypto15,49 +0,6%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,34 +0,6%Gold3.395 +0,8%
US-Zinsen im Blick

Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg

07.08.25 09:22 Uhr
Euro Dollar Kurs: Diese Spekualtionen treiben den Eurokurs derzeit an | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3917 CNY 0,0184 CNY 0,22%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8741 GBP 0,0012 GBP 0,14%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1773 HKD 0,0282 HKD 0,31%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
171,5255 JPY -0,3045 JPY -0,18%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1691 USD 0,0035 USD 0,30%
Charts|News

Im Vergleich zum Vortag fielen die Gewinne zum US-Dollar aber deutlich geringer aus. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1676 US-Dollar gehandelt.

Seit der Wochenmitte geht es mit dem Kurs des Euro nach oben. Hintergrund sind triste US-Konjunkturdaten. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden dadurch verstärkt, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasten den Euro am Morgen indes nicht. Nachdem bereits der Auftragseingang in den Industriebetrieben enttäuscht hatte, waren auch die Produktionsdaten unerwartet schwach ausgefallen. Im Juni ging die Fertigung in den Industriebetrieben überraschend deutlich zurück. Experten verwiesen auf die Folgen der US-Zölle und erwarten auch für den Rest des Jahres weiterhin keinen größeren Aufschwung in der größten Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsraums.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Alessio Ponti / Shutterstock.com, Joachim Wendler / Shutterstock.com