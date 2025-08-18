DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow45.040 +0,3%Nas21.633 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 UnitedHealth 869561 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vor Trump-Putin-Gipfel

Darum zeigt sich der Euro fester

15.08.25 17:33 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro nach oben bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist vor dem USA-Russland-Gipfeltreffen über 1,17 US-Dollar gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,4109 CNY 0,0452 CNY 0,54%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8633 GBP 0,0021 GBP 0,24%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1618 HKD 0,0358 HKD 0,39%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,1400 JPY -0,0100 JPY -0,01%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1711 USD 0,0060 USD 0,52%
Charts|News

Am Freitagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1711 Dollar. Am Morgen hatte sie noch bei rund 1,1650 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1688 (Donnerstag: 1,1690) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8555 (0,85543) Euro.

Belastet wurde der Dollar durch Daten zum US-Konsumlima. So hatte sich das von der Universität von Michigan erhoben Verbrauchervertrauen im August unerwartet eingetrübt. Die Verbraucher äußerten sich mit Blick auf die künftige Inflations- und Arbeitsmarktentwicklung pessimistischer.

Die Finanzmärkte schauen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin im Alaska. "Große Aufmerksamkeit wird heute dem Treffen von Trump und Putin in Alaska zugewendet werden, mit konkreten Beschlüssen wird aber nicht gerechnet, dementsprechend dürften auch hier die Marktauswirkungen überschaubar bleiben", erwarten Experten der Dekabank. Vor dem weltweit beachteten Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump versichert, keine Vereinbarungen ohne Einbezug Kiews zu schließen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86220 (0,86100) britische Pfund, 171,81 (171,30) japanische Yen und 0,9418 (0,9415) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.343 Dollar. Das waren 8 Dollar mehr als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Winiki / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com