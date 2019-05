So unterschiedlich sind Männer und Frauen beim Sparen

Eine repräsentative Umfrage von comdirect hat ergeben, dass Frauen durchschnittlich 95 Euro pro Monat sparen, während Männer 125 Euro sparen. Jedoch lässt sich diese Lücke damit erklären, dass Frauen häufig weniger verdienen. Setzt man den Sparbetrag ins Verhältnis zum Einkommen, so zeigt sich, dass Frauen jedoch nur marginal weniger ansparen.

Geschlechterunterschiede und ihre Folgen

Allerdings zeigt die Umfrage, dass Frauen deutlich weniger Geld in Aktien oder Fonds investieren als Männer. So haben gerademal knapp zehn Prozent von ihnen Dividendenpapiere oder Aktienfonds, während bei Männern der Anteil doppelt so hoch ist. "Auf lange Sicht gesehen ist das eine schlechte Entscheidung, denn in Zeiten von Niedrigzinsen ist das Sparbuch für eine langfristige Geldanlage keine Alternative", kommentiert Sabine Schoon von der comdirect diese Zurückhaltung.

Dass sich Anlegerinnen bei Aktienanlagen so zurückhalten, ist darauf zurückzuführen, dass sie einen hohen Wert auf Sicherheit legen. Allerdings investieren sie deshalb auch weniger langfristig. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn ohne Risiko gibt es derzeit kaum Rendite.

Auch laut einer anderen repräsentativen Umfrage von JP Morgan Asset Management ist 54 Prozent der befragten Frauen der Erhalt des Kapitals wichtiger als dessen Vermehrung. Bei den Männern waren es nur 43 Prozent. Da Frauen weniger bereit sind, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen und zudem meist noch weniger langfristig investieren als Männer, sei ihre bevorzugte Anlageform das Sparbuch. Da es im aktuelle Niedrigzinsumfeld aber kaum noch Zinsen für ein Sparbuch gibt, haben sie in puncto Rendite meist das Nachsehen.

