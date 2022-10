Hohe Gas- und Strompreise: So bereiten sich europäische Länder auf den Winter vor

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

• Russischer Gas-Lieferstopp• Weitere Sanktionen gegen Russland• Maßnahmen auf EU-Ebene

Energiekrise hält Europa in Atem

Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der seit Februar dieses Jahres wütet, und den damit einhergehenden Sanktionen Europas gegen Russland, die auch die Lieferungen von Öl und Gas betreffen, ist Energie ein knappes Gut geworden. Im September stellte der russische Staatskonzern GAZPROM seine Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 ein, was anfangs mit Wartungsarbeiten begründet, dann aber mit westlichen Sanktionen erklärt wurde. "Wir wissen nicht, wie die Reparaturarbeiten durchgeführt werden sollen, weil die Sanktionen dies verhindern", rechtfertigte Kremlsprecher Dmitri Peskow den Lieferstopp laut der Nachrichtenagentur Interfax. Ende September wurden dann insgesamt vier Lecks an den beiden Nord Stream-Pipelines entdeckt, wodurch tagelang ununterbrochen große Mengen Gas austraten. Ist die Ursache der Detonationen, die die Leitungen beschädigten, zwar nicht geklärt, häufen sich Vermutungen über einen Anschlag. "Europa sieht sich einer Energieerpressung durch Russland gegenüber, und die weltweite Nachfrage nach Gas ist höher als das Angebot", äußerte sich EU-Energiekommissarin Kadri Simson jüngst besorgt. "Wir müssen entlang der gesamten Kette arbeiten, um die Herausforderung anzugehen."

Umfassender EU-Maßnahmenkatalog

Um sich der Herausforderung auf dem Energiemarkt zu stellen, und sich dennoch wirtschaftlich von Russland zu distanzieren, hat die EU bereits einige Maßnahmen beschlossen. So sollen nicht nur steigende Energiepreise eingedämmt, sondern auch der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden. Bereits im September einigten sich die Länder darauf, Gewinne von Stromerzeugern, die kein Gas anbieten, zu besteuern, wenn sie über einen bestimmten Betrag steigen. Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, sollen außerdem einen "Solidaritätsbeitrag" aus eigener Tasche bezahlen. Die dadurch eingenommenen Gelder sollen dann dazu verwendet werden, um die Kosten für Verbraucher abzufedern. Aber auch der Stromverbrauch soll reduziert werden: Insgesamt will die EU den Bruttostromverbrauch um zehn Prozent senken, zu Spitzenzeiten soll verbindlich fünf Prozent weniger Strom verbraucht werden.

Im Rahmen des achten Sanktionspakets gegen Russland wurden Anfang Oktober außerdem die rechtlichen Bedingungen für einen Preisdeckel für russische Ölimporte beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Damit müsste Russland Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an Kunden wie Indien verkaufen, wodurch die Einnahmen Moskaus gesenkt werden sollen, durch die der Krieg mitfinanziert wird.

Deutscher "Doppelwumms" soll Verbraucher entlasten

Aber nicht nur auf EU-Ebene werden Maßnahmen gegen hohe Energiepreise beschlossen. In Deutschland kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner Ende September nicht nur ein drittes Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro an, sondern auch einen "Abwehrschirm", der 200 Milliarden Euro schwer sein soll. Mit diesem "Doppelwumms", wie Scholz die beiden Pakete nannte, sollen sowohl Verbraucher als auch Unternehmen unterstützt werden. Zu den Maßnahmen zählt auch die Strom- und Gaspreisbremse. Privatpersonen und kleine bis mittelständische Unternehmen könnten damit Strom und Gas zu einem subventionierten Sondertarif wahrnehmen, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Alles was über den Preisdeckel geht, müsste dann zum teureren Marktpreis erworben werden. Damit will die Bundesregierung den Energieverbrauch senken, die Verbraucher aber trotzdem nicht im Regen stehen lassen. Eine ursprünglich für den 1. Oktober angekündigte Gasumlage, im Rahmen derer Verbraucher je Kilowattstunde 2,419 Cent zusätzlich bezahlen hätten müssen, wurde nach großer Kritik auf Eis gelegt.

Unterstützung sicherte Deutschland aber auch dem Gasimporteur Uniper zu, der finanziell schwer angeschlagen ist. Im September wurde beschlossen, dass die Fortum-Tochter zu 99 Prozent in die Hände des Bunds fällt. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro, die ebenfalls durch die Bundesregierung gestemmt wird.

Strompreisbremse auch in Österreich

In Österreich wurde im September eine Strompreisebremse festgelegt. So soll der Netto-Strompreis ab 40 Cent je Kilowattstunde um bis zu 30 Cent subventioniert werden, wie Bundeskanzler Karl Nehammer mitteilte. Damit könne ein durchschnittlicher Haushalt mit drei Personen die Energiekosten um ungefähr 500 Euro pro Jahr senken. In Kraft treten soll die Maßnahme im Dezember, Schluss sein soll dann Ende Juni 2024. "Niemand in Österreich soll sich seinen Grundbedarf an Strom nicht leisten können. Das ist das wichtigste Ziel der Strompreisbremse, die wir im heutigen Ministerrat beschlossen haben. Damit setzen wir eine weitere Hilfsmaßnahme gegen die Teuerung um", erklärte Nehammer die Entscheidung der Regierung. "Die Kostenbremse wird bei der Stromrechnung ansetzen und für einen Grundbedarf von bis zu 2.900 Kilowattstunden gelten […]. Gleichzeitig ist das Modell so ausgelegt, dass alles, was über die 2.900 Kilowattstunden hinausgeht, dem normalen Stromtarif unterliegt."

Drohende Versorgungslücke in der Schweiz

"Es geht ums Ganze, warnte die Schweizer Bundesrätin Simonetta Sommaruga bereits im Mai vor einer Versorgungslücke bei Gas und Strom im Winter. Im Gegensatz zu Deutschland verfügt die Eidgenossenschaft zwar über viele Stauseen, die nach Angaben der "Neuen Zürcher Zeitung" etwa neun Terawattstunden Strom einspeichern können, aber auch hier müsse darauf geachtet werden, dass die Speicher zu Beginn des Winters prall gefüllt sind. Darüber hinaus liefern ausländische Partner, vor allem Deutschland und Frankreich, der Schweiz in der kalten Jahreszeit fünf Terawattstunden. Da die Hälfte des französischen Anteils aus Atomkraftwerken stammt, davon aber ein Großteil aufgrund von Wartungsarbeiten nicht am Netz ist, könnte dieses Importziel verfehlt werden.

Macron verspricht begrenzten Preisanstieg

Preisobergrenzen wurden darüber hinaus auch in Frankreich eingeführt. Da die Mehrheit der französischen Energieunternehmen in staatlicher Hand ist, fordert die Regierung von diesen ebenfalls, den Strom zu künstlich niedrigen Preisen anzubieten, aber nur bis zu einer festgelegten Grenze. Alles was darüber hinaus geht, wird dann ebenfalls zum Vollpreis fällig. Hier war von Präsident Emmanuel Macron allerdings Fingerspitzengefühl gefordert, wie die "Washington Post" schrieb. Zu Beginn von Macrons erster Amtszeit wollte dieser die Energiewende 2018 mit einer höheren Besteuerung von fossilen Kraftstoffen durchsetzen, was massive Proteste der Bevölkerung nach sich zog, die sich schließlich zur Gelbwestenbewegung hochschaukelten und erst wieder im Frühjahr 2019 abklangen. Daher versprach der französische Präsident der Bevölkerung im Zuge der Wahlen im April 2022, den Strompreis nicht um mehr als vier Prozent anzuheben und die Preise für Erdgas auf dem Niveau vom Herbst 2021 zu belassen. Auch nach der gewonnenen Wahl herrscht dieser Zustand. Die französische Premierministerin Élisabeth Borne erklärte außerdem, dass die Preiserhöhungen für Strom und Erdgas im kommenden Jahr maximal 15 Prozent betragen würden. Zwölf Millionen Haushalte mit niedrigem Einkommen sollen außerdem Einmalzahlungen von bis zu 200 Euro erhalten. Darüber hinaus rief Borne die Bevölkerung zum Energiesparen auf. "Wenn jeder sich verantwortlich verhält und Energie spart, wird es keine Stromausfälle geben", so die Premierministerin laut der Deutschen Presse-Agentur.

Großbritannien sichert Verbrauchern ebenfalls Unterstützung zu

Anders sieht es jedoch in Großbritannien aus. Bereits jetzt sind die Energiepreise im Vereinigten Königreich deutlich höher als in anderen europäischen Ländern. Zwar kündigte die neue Premierministerin Liz Truss im September an, dass die durchschnittliche Jahresrechnung für Heizung und Strom dank einer Energiepreisgarantie nicht über 2.500 Britische Pfund steigen soll, anders als bei den Nachbarn jenseits des Ärmelkanals soll das 100 Milliarden Pfund schwere Paket aber weder durch neue Steuern oder Haushaltskürzungen finanziert werden - im Gegenteil. Truss versprach erst kürzlich umfassende Steuersenkungen. Im Umfeld hoher Zinsen dürfte das Leihen von Geldmitteln Großbritannien also teuer zu stehen kommen, so die Washington Post. Die zu erwartenden Mehrkosten sorgten jüngst für einen Kursrutsch beim Britischen Pfund. Der schwächere Kurs der britischen Währung dürfte damit auch Energieimporte aus dem Ausland verteuern.

Im Hinblick auf die britische Strategie zur Bewältigung der Krise fand Capital Economics-Chefökonom Andrew Kenningham lobende Worte für andere europäische Länder. "Was Frankreich und Deutschland genehmigt haben, wird insgesamt marktfreundlicher sein", so der Experte gegenüber dem Blatt. Auch Deutschlands Finanzminister Lindner betonte, man wolle nicht Truss‘ Vorgehen folgen. Stattdessen entspreche das Maßnahmenpaket der Bundesregierung eher Macrons Bemühungen, die hohen Strompreise in den Griff zu bekommen - wenn auch mit etwas Verspätung im Vergleich zu den französischen Nachbarn, wie die Washington Post bemerkte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TVR / Shutterstock.com, kaczor58 / Shutterstock.com