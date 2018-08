Ölpreise stoppen Talfahrt vom Vortag

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,13 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel ebenfalls leicht um 10 Cent auf 66,84 Dollar.

Händler sprachen von einem wesentlich ruhigeren Handel als am Vortag. Zur Wochenmitte hatte einmal mehr der Handelsstreit zwischen den USA und China die Notierungen stark belastet. Die Ölpreise waren jeweils um mehr als zwei Dollar eingebrochen, wobei der US-Ölpreis den tiefsten Stand seit etwa sechs Wochen erreichte. Die Eskalationsspirale drehte sich zuletzt weiter. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatten neue Strafzölle auf Waren des jeweils anderen Landes angekündigt.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank werden die Ölpreise zusätzlich durch jüngste Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven gebremst, die am Vortag enttäuschend ausgefallen waren. Die Lagerbestände an Rohöl waren in der vergangenen Woche nur um 1,4 Millionen Barrel gesunken und damit deutlich weniger als erwartet.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleibt aber vor allem der Handelsstreit zwischen China und den USA eine potentielle Belastung für die Ölpreise. "Die Investoren sind derzeit eindeutig besorgt", beschrieb Analyst Daniel Hynes von der Australia & New Zealand Banking Group die Stimmung. Nach Einschätzung des Experten könnte sich der Druck auf die Ölpreise weiter verstärken./bgf/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: GettyImages, QiuJu Song / Shutterstock.com, Georgi Roshkov / Shutterstock.com, Kampee Patisena/Veer