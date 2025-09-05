DAX23.824 +1,0%ESt505.367 +0,9%Top 10 Crypto15,91 +0,7%Dow45.422 +0,1%Nas21.850 +0,7%Bitcoin95.809 +1,0%Euro1,1750 +0,3%Öl66,22 +0,8%Gold3.638 +1,4%
ROUNDUP: Goldpreis beschleunigt Höhenflug mit Rekord über 3.600 US-Dollar

08.09.25 16:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.638,19 USD 51,53 USD 1,44%
News

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat seine Rekordjagd wegen der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und einer allgemeinen Flucht in sichere Anlagen mit hohem Tempo fortgesetzt. Am Montag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 3.637,68 US-Dollar. Das sind etwa 50 Dollar mehr als am Freitag und so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung einen Rekordwert bei 3.095 Euro.

Seit Beginn des Monats befindet sich der Goldpreis in einem Höhenflug, der zuletzt deutlich Fahrt aufgenommen hat. In dieser Zeit hat das Edelmetall mehr als fünf Prozent an Wert gewonnen, wobei die Notierung immer wieder Rekordmarken erreichte. Seit dem Jahreswechsel ist der Goldpreis inzwischen um rund 1.000 Dollar gestiegen.

Marktbeobachter erkennen in der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten einen wesentlichen Preistreiber beim Gold. Der US-Arbeitsmarkt habe "den nächsten Schwächeanfall erlitten", kommentierten Experten des Bankhauses Metzler jüngste Daten. Im August war die Zahl der neu geschaffenen Stellen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Arbeitslosenquote den höchsten Stand seit 2021 erreichte.

Die Schwäche auf dem Arbeitsmarkt habe die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank die Zinsen am 17. September nicht nur um 0,25 Prozentpunkte, sondern möglicherweise sogar um 0,50 Punkte senken könnte, sagte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus.

Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt die Nachfrage nach dem Edelmetall. Generell wird die Nachfrage aber auch durch die Unsicherheit vieler Anleger durch eine aggressive Zollpolitik der USA und durch die Furcht vor einer weiteren Eskalation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angetrieben.

"Die Kombination aus geopolitischen Risiken und schwächeren Konjunktursignalen in den USA verstärkt den Fluchtreflex vieler Investoren", erklärte Experte Zumpfe die starke Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Gold./jkr/jsl/nas

