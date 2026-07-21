DAX 25.199 +0,8%ESt50 6.308 +0,4%MSCI World 4.842 +0,1%Top 10 Crypto 8,6420 +1,2%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.776 -1,0%Euro 1,1408 +0,0%Öl 94,81 +4,2%Gold 4.120 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Airbus erhöht Gewinnziele und kündigt Aktienrückkauf an -- Micron und Co., Rüstungsaktien, Gold, NVIDIA, Rocket Lab, Microsoft, SpaceX, Novo Nordisk, Bayer im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner
Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
72,76 EUR +1,22 EUR +1,71 %
STU
67,44 CHF +1,07 CHF +1,61 %
BRX
finanzen.net zero
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 138,86 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

UBS AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

11:56 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
72,76 EUR 1,22 EUR 1,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Marktplattform des Bierbrauers namens Bees für den Handel zwischen Geschäftskunden könne sich in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstumstreiber entwickeln, schrieb Sanjeet Aujla in einer Studie am Mittwoch. Bis 2030 könne Bees ein bis zwei Milliarden US-Dollar zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen. Derzeit seien es geschätzte 160 Millionen Dollar, ein Prozent des Konzerngewinns./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,28 €		 Abst. Kursziel*:
21,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,95%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11:56 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
09.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
07.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
01.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
TraderFox Stocks in Action: AB Inbev, Vestas, Siemens Energy, BASF und Knorr-Bremse.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Anpfiff fürs Depot: Mit diesen Aktien spielt die Fußball-WM 2026 die Börse an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen