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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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73,34 EUR +0,06 EUR +0,08 %
STU
68,53 CHF +0,33 CHF +0,49 %
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Marktkap. 144,87 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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WKN A2ASUV

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ISIN BE0974293251

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Symbol BUDFF

JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

08:01 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,34 EUR 0,06 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie des Bierbrauers um rund zwei Prozent. Grund seien höhere Annahmen für das Wachstum sowie niedrigere nicht wiederkehrende Finanzierungskosten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,18 €		 Abst. Kursziel*:
9,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,92%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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