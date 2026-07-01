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Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

10:16 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
12,00 EUR 0,19 EUR 1,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
12,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,33%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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