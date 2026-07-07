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Symbol EADSF

Goldman Sachs Group Inc.

Airbus SE Buy

12:06 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
195,96 EUR -2,38 EUR -1,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
198,06 €		 Abst. Kursziel*:
21,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
195,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,47%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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