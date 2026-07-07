Airbus Aktie
Marktkap. 160,56 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
198,06 €
|Abst. Kursziel*:
21,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
195,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,47%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
215,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:06
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Airbus Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Airbus Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Airbus Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.