Deutsche Bank AG

Airbus SE (ex EADS) Buy

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Zwar sei die Sonderdividende eine gute Nachricht, doch seien das Schlussquartal und die Prognose für das neue Jahr unter den durchschnittlichen Erwartungen am Markt ausgefallen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles zusammengenommen dürften die Resultate des Flugzeugbauers damit als durchwachsen angesehen werden./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 06:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET

