ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für August seien ermutigend gewesen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar deute sich eine schwierige Wintersaison an, doch von den Luftfahrtgesellschaften kämen ermutigende Aussagen hinsichtlich geplanter Neuanschaffungen auf der Mittelstrecke. Positiv für Airbus seien zudem die besseren Kreditmärkte./tav/ajx