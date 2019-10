FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Quartalszahlen von 133 auf 127 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Alexander Hauenstein begründete die Verringerung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit überarbeiteten Schätzungen für das Zinsniveau sowie einer geänderten Risikoprämie. In letzterer spiegelten sich Marktrisiken für den Flugzeugbauer wie Strafzölle und der Brexit wider./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 17:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 17:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.