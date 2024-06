DZ BANK

Airbus SE (ex EADS) Kaufen

14:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach einer Gewinnwarnung von 192 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die reduzierten Liefer- und Ergebnisziele seien nach der positiven Entwicklung in puncto Auslieferungen bis Anfang 2024 eine Enttäuschung, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognosen entsprechend nach unten geschraubt. Dennoch sehe er die Aktie des Flugzeugbauers weiterhin als aussichtsreich an./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 13:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 13:44 / MESZ

