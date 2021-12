LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" belassen. Zwar erhole sich das Luftverkehrsaufkommen weniger schnell als gedacht, doch dürfte das Überangebot auf dem Flugzeugmarkt in den kommenden Jahren auf ein bescheidenes Maß zurückgehen, schrieb Analyst David Strauss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Kurz- und Mittelstreckenjets dürfte die Erholung jedoch schnell voranschreiten, wovon auch Airbus profitieren dürfte./tav/ajx