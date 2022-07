Aktie in diesem Artikel Amazon 134,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 144 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Handelsriese habe genau die Quartalsentwicklung gezeigt, auf die die Optimisten gehofft hätten, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Er hob seine Schätzungen entsprechend an./ag/ajx