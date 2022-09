ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach der alljährlichen iPhone-Veranstaltung mit Vorstellung neuer Produkte auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung habe im Großen und Ganzen die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs dürften sich in Grenzen halten./ajx/la