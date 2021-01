LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 116 auf 136 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. In allen Konzernsegmenten habe der Technologiekonzern ein Rekordquartal hingelegt, schrieb Analyst Tim Long in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe ein mehrjähriges Hoch erreicht. Bedenken bereite allenfalls der Mac, hier sei der Umsatz zurückgegangen trotz Marktindikationen, die auf Wachstum hingedeutet hätten. Das deute Druck auf die Verkaufspreise an./bek/mis