LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Apple vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Das erste Quartal des iPhone-Herstellers könnte die Konsensschätzungen übertreffen, schrieb Analyst Tim Long in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch wichtiger sei der Ausblick auf das zweite Quartal: Angesichts der Unwägbarkeiten durch die Corona-Lockdowns in China sei hierbei eine Enttäuschung wahrscheinlich./gl/tih