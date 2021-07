FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple nach Quartalszahlen von 165 auf 172 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine "zahlungskräftige Klientel" habe die "wegen der Coronapandemie erzwungenermaßen eingesparten Reisekosten" in den Kauf von hochpreisigen Apple-Produkten umgeleitet, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern verfüge über ein attraktives Produktportfolio./bek/he