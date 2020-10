MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Verkäufe von Teilen des Bestandes an Immobilien seien positiv, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Immobilienunternehmen könne dadurch unter anderem Aktienrückkäufe unter dem Nettoinventarwert vornehmen./mf/bgf