FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach dem Quartalsbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem die Beeinträchtigungen im Hotelgeschäft durch die Kosteninflation und die unterbrochenen Lieferketten hervor. Die Immobiliengesellschaft habe sich in dieser Hinsicht vorsichtig geäußert./tav/mis