NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aroundtown von 5,00 auf 5,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Christopher Fremantle überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Bürovermietern seine Schätzungen, Kursziele und Anlageurteile. Geringere Kapitalmarktzinsen und eine robustes Preisniveau am Immobilien-Investmentmarkt dürfte die Portfoliobewertungen stützen. Allerdings steige zugleich auch das Angebot, während die strukturellen Unsicherheiten bestehen blieben. Bei Aroundtown bemängelte er, dass es so gut wie keine größeren Treiber mehr für Ausschüttungen an die Aktionäre gebe./ck/mis