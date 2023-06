UBS AG

BAT Buy

13:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 4000 auf 3900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche resultiere aus einem Mix aus markt- und unternehmensspezifischen Faktoren, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Tabakkonzerns bis 2025. Die Volumenschwäche in den USA sollte im ersten Halbjahr den Zenit erreicht haben./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 13:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 13:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

