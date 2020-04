Aktie in diesem Artikel Bayer 61,08 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe starke Kennziffern vorgelegt und die Geschäftsziele für das Gesamtjahr 2020 bestätigt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der massiven Belastungen durch die Corona-Krise nur sehr wenigen Unternehmen bislang gelungen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 06:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.