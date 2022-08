Aktie in diesem Artikel Bayer 54,63 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 75 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bayer als Investment sei erheblich unterbewertet, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Relation des Unternehmenswerts (Enterprise Value) zum operativen Gewinn (Ebitda) betrage sieben und damit nicht einmal halb so viel wie die entsprechende Kennziffer europäischer Pharmawerte. Die Aktien des Agrar-Wettbewerbers Corteva würden sogar mit Faktor 20 bewertet. Angesichts der starken operativen Entwicklung aller Bayer-Sparte sei der hohe Abschlag nicht angemessen./bek/mis