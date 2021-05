Aktie in diesem Artikel Bayer 55,60 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Niederlage im Berufungsverfahren habe kaum Aussagekraft für die Entscheidung über einen möglichen Vergleich in weiteren Glyphosat-Rechsstreits in den USA, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx