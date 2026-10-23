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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

08:56 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
44,76 EUR 0,88 EUR 2,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Darolutamid plus Hormonentzugstherapie und Strahlentherapie mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die gezeigte Effizienz sei vielversprechend, allerdings auch eher eine Bestätigung des Bekannten als eine Disruption, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,00 €		 Abst. Kursziel*:
4,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,77%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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