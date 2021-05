Aktie in diesem Artikel Bayer 55,69 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die für diesen Mittwoch angesetzte Anhörung vor einem US-Gericht in Zusammenhang mit den Glypohsat-Klagen dürfte keine schnelle Lösung bringen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bereits vor diesem Termin hatte Richter Vince Chhabria seine Skepsis gegenüber einem Vergleichsentwurf zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen in den USA deutlich gemacht. Der Kompromiss ist Teil einer Einigung mit Klägern, die Bayer zwar insgesamt über elf Milliarden Dollar kosten, aber endlich einen Schlussstrich unter das rechtliche Glyphosat-Debakel ziehen würde./mf/bek

