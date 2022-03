Aktie in diesem Artikel Bayer 53,87 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer nach Jahreszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er werte die erste Gewinnprognose des Unternehmens fu?r 2022 positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtigste Treiber fu?r die Aktie werde aber die anstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Streit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Für den Fall einer negativen Entscheidung sei das Risiko durch Ru?ckstellungen abgegrenzt worden. Unter der Voraussetzung, dass die Höhe der Ru?ckstellungen angemessen sei, mu?sste der von ihm angesetzte zusätzliche Risikoabschlag in der Bewertung von 4 Milliarden Euro entfallen. Am Kapitalmarkt liege der Risikoabschlag mit Blick auf den Aktienkurs derweil bei 25 Milliarden Euro./mis/jha/