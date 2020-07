Aktie in diesem Artikel Bayer 66,28 EUR

-0,12% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Bayer 66,28 EUR -0,12% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach den jüngsten Vergleichen in den USA sei es nun womöglich Zeit für eine Aufspaltung des Konzerns, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als möglichen Kandidaten für eine Übernahme beziehungsweise Abspaltung sieht er die Konsumgüter- und Pharmasparten. Nötig für die Deckung der Entschädigungsgelder seien diese potenziellen Einnahmequellen aber nicht./tav/ag

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.