NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Negative Währungseinflüsse dürften den Agrarchemie- und Pharmakonzern zwar im letzten Jahresviertel weiter belasten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine langfristigen Prognosen für das Agrargeschäft habe er aber nur leicht gesenkt./la/mis