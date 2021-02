Aktie in diesem Artikel Bayer 54,09 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach einer weiteren Einigung mit US-Klägern im Glyphosat-Verfahren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die formelle Einigung mit den Klägeranwälten, die eine Zusage von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar beinhalte , sein ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ck/he