Aktie in diesem Artikel Bayer 52,80 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

Bayer 52,80 EUR 0,72% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach der Vorstellung mittelfristiger Ziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinnmarge, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Allerdings dürften auch die Nettoschulden des Argarchemie- und Pharmakonzerns 2024 höher ausfallen als erwartet./ck/mis