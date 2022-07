Aktie in diesem Artikel Bayer 55,81 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Im schlimmsten Fall extrem tiefer Bewertungen und Margen hätten die von ihnen beobachteten Werte aus dem europäischen Industrie- und Chemiespektrium noch fast ein Drittel Kursrisiko, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts immer trüberer Konjunkturstimmung. Bei Bayer boome das Agrarchemiegeschäft und es gebe anhaltend gute Neuigkeiten aus der Medikamenten-Pipeline./ag/bek