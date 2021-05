Aktie in diesem Artikel Bayer 56,00 EUR

0,50% Charts

News

Analysen

Bayer 56,00 EUR 0,50% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe vor allem im Geschäft mit Agrarchemieprodukten gut abgeschnitten, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte die Umsatzschätzungen für die Jahre 2021 bis 2025./bek/gl