BBVA Aktie
Marktkap. 137,33 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,70 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und mit Blick auf Aktienrückkäufe der Bank habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero am Montagabend. Diese lägen nun um 5 bis 6 Prozent über den Konsensschätzungen von Bloomberg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,93 €
|Abst. Kursziel*:
7,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,39%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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