BNP Paribas Aktie
Marktkap. 112,14 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 127 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal könne das französische Kredithaus beweisen, dass die Kapitalmarktstory intakt sei, schrieb Joseph Dickerson in seinem Ausblick vom Freitag. Er geht davon aus, dass die BNP das Ziel einer Kernkapitalquote von 13 Prozent erreicht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,78 €
|Abst. Kursziel*:
32,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,04%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
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