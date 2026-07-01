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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

08:21 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 127 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal könne das französische Kredithaus beweisen, dass die Kapitalmarktstory intakt sei, schrieb Joseph Dickerson in seinem Ausblick vom Freitag. Er geht davon aus, dass die BNP das Ziel einer Kernkapitalquote von 13 Prozent erreicht./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,78 €		 Abst. Kursziel*:
32,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,04%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:21 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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