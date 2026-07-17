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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

11:06 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die französische Großbank habe in den Segmenten geliefert, die zählten, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das gelte für das Privatkundengeschäft und die private Finanzierung, wo die Erträge dank des Rückenwindes vom Zinsniveau zugelegt hätten./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
105,38 €		 Abst. Kursziel*:
28,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
105,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,89%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

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11:06 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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20.07.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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