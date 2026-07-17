BNP Paribas Aktie
Marktkap. 115,69 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die französische Großbank habe in den Segmenten geliefert, die zählten, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das gelte für das Privatkundengeschäft und die private Finanzierung, wo die Erträge dank des Rückenwindes vom Zinsniveau zugelegt hätten./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
105,38 €
|Abst. Kursziel*:
28,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
105,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,89%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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