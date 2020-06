NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat BNP Paribas auf "Outperform" belassen. Die Investmentbanking-Trends im zweiten Quartal seien stark, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Solche Trends können sich allerdings auch rasch wieder ändern, zumal es im aktuellen Umfeld zusätzliche Kredit- und Marktrisiken gebe. Französische Banken könnten mit Blick auf die zuletzt deutlich gestiegenen Provisionsüberschüsse im Investmentbanking gut mithalten. Die BNP etwa dürfte von einer stärkeren Fokussierung auf Anleihenemissionen profitieren./ck/edh







Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 17:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 00:15 / ET



